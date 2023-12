Simbario, Gennaro Crispo pronto a candidarsi a sindaco: “La società civile si deve impegnare in prima persona”

Il dado è tratto. Gennaro Crispo ha deciso di proporsi come prossimo sindaco di Simbario, rompendo gli indugi e preparandosi alla nuova sfida. “Nel nostro paese – premette Crispo, che ad inizio di ottobre aveva lasciato l’incarico di vicesindaco – ultimamente la politica langue a scapito di personalismi, di problemi particolari ed egoistici; ci siamo dimenticati ‘il noi’ e questo è la causa dei nostri disagi. Le istituzioni non sono solo degli eletti e delle macchine burocratiche amministrative ma di tutti i cittadini. Il nostro comune progredisce se tutti partecipano alla sua vita istituzionale e politica, in uno sforzo culturale, politico e sociale che deve servire a sviluppare e portare avanti le migliori idee per il futuro del nostro territorio”.

Partendo da questo assunto, Crispo formula le sue valutazioni: “questo è il momento in cui la società civile si deve impegnare in prima persona; credo nel lavoro di squadra, nell’assunzione di responsabilità e nella valorizzazione delle energie e delle idee innovative. Ci metto la faccia, la mia storia, le mie competenze ma soprattutto l’amore, il rispetto e l’affetto che nutro nei confronti dei simbariani. Ho deciso di mettermi al servizio del nostro amato Simbario e di candidarmi a sindaco – precisa – con un progetto civico e con una squadra, capace di ascoltare, armonizzare i contrasti ed unire, che cresce di giorno in giorno, aperta a chi crede nel futuro e nel cambiamento”. Infine augura “a tutti i cittadini di passare delle festività ricche di condivisione, solidarietà e amore verso i propri cari e la nostra comunità”.