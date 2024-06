Simbario, ecco la nuova Giunta: Vilone vicesindaco, Vono assessore

Il sindaco Gennaro Crispo ha provveduto a nominare la Giunta comunale con la quale ha avviato il lavoro volto alla realizzazione del programma. La scelta, come ampiamente prevedibile, è ricaduta su Bruno Vilone, che ricoprirà l’incarico di vicesindaco, e su Paola Maria Vono, che svolgerà il ruolo di assessore. In particolare, Vilone era risultato il candidato più votato avendo riportato 104 preferenze: un cospicuo bottino che dimostra la riuscita operazione di aggregare il consenso.

L’obiettivo dichiarato di Crispo è quello di costruire “nuovi orizzonti per Simbario” rafforzando il processo di crescita grazie alla concretizzazione di un percorso di “cambiamento”. Il primo cittadino intende puntare molto sulla società civile e sulla capacità di fare sinergia, continuando a rimanere “in mezzo alla gente”. Dopo i festeggiamenti post-elettorali, la nuova maggioranza si è subito attivata per porre in essere i primi interventi: nei giorni scorsi è stata effettuata la pulizia dell’area cimiteriale, sono inoltre in programma in questa fase iniziale altre azioni di cura del paese. Da verificare l’approccio che sarà adottato dalla minoranza. Sullo sfondo rimane infatti l’ipotesi della proposizione di un ricorso da parte della lista “Un’altra idea per Simbario”, guidata da Raffaele Versace, che era uscita sconfitta per un solo voto (303 a 302).