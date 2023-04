Simbario, è Pasqua di polemica. Romano: “Da Bertucci solo sciocchezze, alle elezioni prenderà una scoppola”

Nemmeno la Pasqua ferma le polemiche politiche e, anzi, il sindaco Ovidio Romano annuncia che tra lui ed la consigliera Grazia Bertucci “non ci saranno tregue”, aggiungendo che “la mia educazione e la mia cultura mi impediscono di trascendere e mi costringono a rimanere nell’esclusivo ambito politico”. “Le sciocchezze – premette Romano in un affondo interminabile e sempre più pesante – andrebbero custodite con cautela nella testa di chi le partorisce e non spiattellate sui giornali alla ricerca di quella visibilità che manca e mai verrà. La scelta di lasciare la maggioranza da parte del consigliere Bertucci – ribadisce – è avvenuta a seguito dell’invito del sottoscritto a passare all’opposizione. Documenti alla mano! Che i simbariani sono ignoranti e arretrati lo ha detto non una ma decine di volte. Prove alla mano! D’altra parte basta osservare un pò il suo atteggiamento per capire con quanto rispetto si relazioni con i nostri compaesani”. Tornado sulle affermazioni di Bertucci, Romano spiega: “è vero: un amministratore deve sfruttare la mancanza di cultura: non dei cittadini ma degli avversari! E infatti io lo sto facendo alla grande”. Quanto ai complimenti al gruppo teatrale, il sindaco sostiene che la sua interlocutrice “li voleva sbattere fuori dal museo millantando una interlocuzione esclusiva con i proprietari dello stabile i quali, in piena contraddizione con quanto da lei affermato e da grandi signori quali sono, hanno subordinato il rinnovo del comodato gratuito all’utilizzo del Palazzo stesso da parte di associazioni di volontariato quali appunto la Pro Loco”.

Romano non si ferma e analizza altri aspetti contenuti nell’intervento di Bertucci: “si può essere cattolici col cuore e si può essere cattolici per fare le sfilate e se lei è un’artista io sono Napoleone! Secondo l’avvocato Bertucci per essere artisti basta davvero scrivere quattro poesie utili al massimo ad addormentare i gattini capricciosi? I ragazzi di Simbario – prosegue – sono troppo intelligenti per farsi strumentalizzare da chicchessia, artisti compresi. Mi dispiace per lei avvocato Bertucci: semplicemente sanno distinguere la realtà dai sogni. La buona dalla mala fede. L’umiltà dall’arroganza”. Sulla presenza agli eventi socioculturali, il sindaco asserisce che “fino a qualche giorno addietro mi accusava di occuparmi solo di carri e giganti”, mentre sul fatto di essere ateo precisa che “certamente non sono un bigotto e non uso le scale della chiesa per reclamizzare un paio di scarpe nuove ma credo di essere più cattolico di lei”. Il primo cittadino puntualizza poi di “dormire anche senza essere artista” e ricorda che “una delle persone più vicine ai giovani è il Papa” che non ha “tanti figli”. “I componenti della Pro Loco – insiste ancora Romano – hanno una spina dorsale che qualche pseudo-politico della domenica nemmeno si sogna e il fatto che il sottoscritto e la presidente possano condividere una visione comune che magari non sarà troppo ‘artistica’ ma è sicuramente di buon senso, dovrebbe farla riflettere sul suo indice di gradimento e sulla sua capacità di essere fuori posto in qualsiasi circostanza. Nè io nè il vicesindaco – precisa – siamo nel direttivo ma se lo fossimo tutti tranquilli: ci penserebbe la giustiziera della notte a ripristinare la legalità con la sua spada magica”. Riguardo i lavori concernenti la scuola, rammenta a Bertucci che “ci sono stati tre anni di Covid con conseguenti inevitabili ritardi. In ogni caso presso l’Ufficio Tecnico è disponibile tutta la documentazione giustificativa riguardante il procedimento”. Rilevato che non c’è “niente di misterioso”, Romano consiglia “affettuosamente di badare bene ai termini usati perché potrebbe esporsi ad azioni di tutela dell’immagine dell’Ente e risarcimento dei danni conseguenti”. “Non fomento alcun tipo di odio – sottolinea Romano – e mi manterrò sempre nell’ambito della correttezza fin quando la controparte farà la stessa cosa. Per vincere le elezioni contro di lei – aggiunge – mi basterebbe dormire dalla mattina alla sera o dedicarmi alle mie consuete attività che non saranno sublimi come la sua ‘arte’ ma sicuramente più terrene e piacevoli. Dopo la monumentale scoppola che prenderai – conclude rivolgendosi sempre a Bertucci – alle prossime elezioni (ammesso che tu riesca a fare una lista per grazia ricevuta) torneremo a volerci bene come prima”.