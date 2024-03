Simbario, domani la seconda edizione della Via Crucis vivente

Attesa quasi finita a Simbario per la seconda edizione della Via Crucis vivente. Dopo il sorprendente successo dello scorso anno, l’evento – promosso dalla Pro Loco con il patrocinio del Consiglio regionale – si ripete con ulteriori motivi d’interesse. L’iniziativa religiosa avrà luogo domani dalle 20 con partenza da piazza Vittorio Veneto e, dopo l’attraversamento delle vie del paese, si concluderà presso il Calvario. La particolarità della rappresentazione è costituita dall’unione di momenti teatrali con la preghiera in un connubio perfetto che stimola la spiritualità e fa apprezzare l’arte.

La commovente Via Crucis consentirà di ricordare le sofferenze vissute da Gesù Cristo e comprendere il vero significato della Pasqua, confuso nell’epoca del consumismo con l’evanescenza dei beni mondani.

Simbario cerca così di recuperare i sentimenti di amore verso il prossimo che dovrebbero caratterizzare ogni cristiano rafforzando tradizioni altrove indebolite dai venti della secolarizzazione.