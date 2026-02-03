Simbario, decisa la rimodulazione di Giunta: Enza Figliuzzi nominata assessore

L’Amministrazione comunale di Simbario esprime un sentito ringraziamento a Paola Vono e Giuseppe Scoleri per il lavoro svolto nel ruolo di assessori nel corso della consiliatura. “Durante il loro incarico – spiega il sindaco Gennaro Crispo – hanno dimostrato impegno, serietà e senso di responsabilità, contribuendo in maniera concreta all’attività amministrativa e al perseguimento degli obiettivi dell’Ente, sempre nell’interesse della comunità simbariana”.

La scelta dell’Amministrazione di procedere con la rotazione degli assessori nasce dalla “volontà di garantire a tutti i consiglieri comunali la possibilità di vivere direttamente l’esperienza amministrativa”. Si tratta di “un principio fondato sulla condivisione delle responsabilità, sulla crescita collettiva e sulla valorizzazione delle competenze di ciascuno, nella convinzione che un’amministrazione partecipata renda l’azione istituzionale più efficace e consapevole”.

“Desidero ringraziare personalmente Paola Vono e Giuseppe Scoleri – commenta ancora Crispo – per la disponibilità, l’impegno e il senso delle istituzioni dimostrati nello svolgimento del loro incarico. Il contributo di ciascuno è fondamentale per portare avanti il nostro progetto amministrativo, che si basa sulla partecipazione attiva e sulla condivisione delle responsabilità”.

L’Amministrazione comunale rivolge inoltre i migliori auguri di buon lavoro alla dottoressa Enza Figliuzzi, che entra nell’Esecutivo.

“A lei – conclude il sindaco – auguro un proficuo lavoro, certo che saprà svolgere questo incarico con competenza, dedizione e spirito di servizio, mettendo le proprie capacità al servizio della comunità di Simbario”.