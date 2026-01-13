Simbario, Crispo resta al suo posto: il Consiglio di Stato rigetta il ricorso per revocazione

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), ha definitivamente rigettato il ricorso per revocazione sul ricorso che era stato proposto dal candidato a sindaco, oggi capogruppo di minoranza, Raffaele Versace, contro il Comune di Simbario, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Pitaro.

In sostanza, la composizione del Consiglio comunale rimane immutata e Gennaro Crispo può continuare a svolgere il ruolo di sindaco.

“Con la pronuncia – precisa il primo cittadino – il Collegio ha condannato il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune resistente e dai controinteressati, liquidate complessivamente in euro 6mila, di cui 3mila euro in favore del Comune e 3mila euro in favore dei controinteressati, oltre accessori di legge se dovuti”.

Dopo quasi due anni di contenziosi e una serie di ricorsi, dunque, si conclude definitivamente la vicenda elettorale di Simbario. Di conseguenza, la compagine “Cambiamo Simbario” continuerà a governare il paese delle Serre.