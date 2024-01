Simbario, comincia la corsa per le elezioni comunali: almeno tre gli schieramenti in campo

Cominciano a diradarsi le incertezze riguardanti le prossime elezioni amministrative. In attesa di capire gli intendimenti del sindaco uscente Ovidio Romano, sono già tre i pretendenti al principale scranno del palazzo municipale.

L’ex vicesindaco Gennaro Crispo ha già annunciato la sua discesa in campo spiegando che “le istituzioni non sono solo degli eletti e delle macchine burocratiche amministrative ma di tutti i cittadini”. A suo avviso, “questo è il momento in cui la società civile si deve impegnare in prima persona” e bisogna credere “nel lavoro di squadra, nell’assunzione di responsabilità e nella valorizzazione delle energie e delle idee innovative”.

In cerca di rivincite è Raffaele Versace, desideroso di ribaltare l’esito della precedente competizione elettorale. Dopo una consiliatura passata all’opposizione, proverà a costruire una squadra con una forte presenza di giovani al fine di attuare il “cambiamento”.

La vera novità è rappresentata dai passi compiuti negli ultimi giorni da Angela Bertucci che punta ad essere la sorpresa della tornata elettorale proponendo una squadra formata da esponenti con specifiche competenze.

Da definire poi il ruolo che giocherà la consigliera Grazia Bertucci, protagonista nei mesi scorsi di una polemica a distanza con il primo cittadino.

L’attività di perfezionamento delle compagini è in corso e, al momento, non sembra possibile una “pesatura” delle liste. Ad ogni modo, chi si ritroverà ad amministrare dovrà fare i conti con la non florida situazione delle casse comunali, con il processo di spopolamento che investe tutte le aree interne e con la realizzazione di un progetto di sviluppo capace di rilanciare l’occupazione ed il turismo, oltre che di aumentare i servizi per i cittadini.