Simbario, cittadini senz’acqua da diversi giorni: aumentano i disagi

Esprimono apertamente le loro lamentele perché la soddisfazione di alcuni bisogni primari è diventata difficoltosa.

I cittadini “della parte alta” di Simbario manifestano i loro disagi perché da alcuni giorni è stata interrotta l’erogazione dell’acqua e, di conseguenza, soprattutto per le famiglie numerose e per quelle in cui sono presenti anziani o bambini ciò che era scontato è diventato complicato. “Non è pensabile – sostengono – dover fare i conti per ulteriore tempo con questa situazione. La cura della persona e la pulizia della casa sono aspetti essenziali e non possiamo certo andare avanti così. Non conosciamo i motivi di questo problema, ma occorre risolvere subito”.