Simbario, Carvelli: “Il risultato della Lega è storico”

“Desidero esprimere, nella mia veste di coordinatrice di zona della Lega, il mio sincero ringraziamento e la mia profonda gratitudine per la fiducia e la preferenza accordata al mio partito da tutte le elettrici e gli elettori residenti nei comuni di Brognaturo, Spadola e Simbario”.



L’assessore di Simbario e coordinatrice di zone della Lega per i comuni di Brognaturo, Spadola e Simbario Melania Carvelli manifesta la sua soddisfazione per l’esito elettorale e sostiene che “comunque lo si voglia interpretare, l’esito elettorale di questa competizione regionale rappresenta davvero un risultato storico, la chiara volontà di un popolo stanco del degrado politico ed amministrativo che ha condizionato negativamente il nostro territorio in tutti i suoi settori, e desideroso di operare una svolta coraggiosa, investendo nei giovani e nel lavoro che insieme ai miei collaboratori di partito abbiamo programmato e realizzato, per dare una nuova speranza di rinascita e di sviluppo ad un paese oramai in agonia”. Scendendo nei dettagli, la giovane leghista sottolinea che “il merito di questo inatteso successo è sicuramente da attribuire al lavoro e alla serietà che il nostro gruppo ha messo in campo, in così breve tempo, lavorando nell’esclusivo interesse del nostro territorio, senza fini personali, costringendo i nostri referenti nazionali a scendere personalmente e toccare con mano i problemi atavici che ci affliggono oramai da una vita e che hanno minato alla base tutte le potenzialità e le qualità straordinarie del nostro territorio.

Rivolgo – aggiunge – i più sinceri auguri ai neoeletti consiglieri regionali del mio partito, nella piena convinzione che sapranno ripagare con i fatti la fiducia che i miei concittadini hanno riposto in loro, mostrando finalmente il vero volto della politica sana, quella politica intesa come servizio, che si occupa dei cittadini e dei loro problemi, e non di come costruire carriere e dinastie sulla pelle degli elettori”.