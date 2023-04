Simbario, Bertucci replica a Romano: “Strumentalizza riti sacri e Pro Loco nel Sabato Santo”

“Stasera, Sabato Santo, giorno per i cattolici di lutto e sacro silenzio, il sindaco Ovidio Romano continua la polemica politica”. Grazia Bertucci, consigliera che ha lasciato la maggioranza insieme Giuseppe Primerano, smentisce le affermazioni del primo cittadino, precisa che “la scelta di lasciare la maggioranza è partita dagli stessi consiglieri” e di “non aver mai detto che i simbariani sono ignoranti o cose del genere” e, anzi, sostiene che “lo stesso sindaco ha più volte ribadito che i cittadini bisogna lasciarli nell’ignoranza e che un buon amministratore deve sfruttare la mancanza di cultura per raggiungere i propri obiettivi”. Secondo Bertucci, “questa è la visione della politica di Ovidio Romano” e da essa i due consiglieri dissidenti hanno “voluto prendere le distanze”. Inoltre, coglie l’occasione per “fare i complimenti al gruppo teatrale che ha portato in scena la Via Crucis” e fa notare come lei stessa “oltre ad essere cattolica” è anche “un’artista” e quindi “non potrebbe non apprezzare il lavoro sapientemente svolto dai ragazzi di Simbario e che il sindaco ha pensato bene di strumentalizzare per fini elettorali visto che mai in precedenza aveva prestato attenzione verso tali eventi”.

Bertucci specifica di essersi sempre dichiarata cattolica e ribadisce di essere artista e mamma. “Ovidio Romano – aggiunge – ha sempre detto di essere ateo, notoriamente non è un artista, non si è occupato mai di arte ed in più recita la parte dell’uomo politico vicino ai giovani ma non è un genitore, quindi non sa di che parla in nessuno di questi campi”. La consigliere ora all’opposizione sostiene ancora di “confidare nell’intelligenza dei ragazzi della Pro Loco”, sicura che “non si faranno ulteriormente strumentalizzare dal sindaco Romano per scopi politici”.

“La Pro Loco e l’Amministrazione comunale – puntualizza – sono due entità separate, anzi, ci potrebbero essere gravi problemi e situazioni di incompatibilità tanto più che il sindaco ha dato un immobile che era nella disponibilità del Comune alla nuova Pro Loco. Ovidio Romano – asserisce – dovrebbe semplicemente fare un passo indietro e lasciare che la Pro Loco svolga il proprio lavoro senza la sua direzione, augurandoci che non sia lui o il vicesindaco nel direttivo della nuova Aps, viste le incompatibilità che ne deriverebbero. E dato che la Pro Loco ha un presidente nella persona di Pina Tassone le dichiarazioni per la nuova Aps dovrebbero provenire da quest’ultima e non dal sindaco come succede”.

Per quanto concerne le presentazioni dei libri “tanto odiate dal sindaco” ed i convegni medici che il consigliere Bertucci ha organizzato, la stessa specifica che “facevano parte della delega alla Cultura ed un sindaco di un certo spessore avrebbe dovuto solo esserne contento”.

Secondo la consigliera, “Romano vorrebbe portare l’attenzione dei cittadini su questi temi pur di non affrontare i veri problemi di Simbario” e “invece di parlare di cosa fa la Pro Loco, dovrebbe dare spiegazioni ai cittadini sul perché, per fare un esempio, un finanziamento datato 2019 ammontante a più di 850mila euro ancora sia fermo. Il sindaco – sottolinea Bertucci – parla sempre di soldi e finanziamenti, a cosa servono i finanziamenti se quelli che arrivano non vengono misteriosamente spesi, a differenza degli altri paesi?”. Non manca un appello al sindaco “alla correttezza, sperando che lo scontro politico avvenga all’insegna del rispetto, nella dialettica civile e nelle giuste sedi”. “Non serve fomentare odio – conclude – per vincere le elezioni, anzi così facendo Romano rischia solo di ottenere l’effetto contrario visto che è già sfociato nel ridicolo”.