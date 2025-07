Simbario, avviata la procedura per stabilizzare 8 Tirocinanti di inclusione sociale

L’Amministrazione comunale di Simbario ha avviato ufficialmente la procedura per la stabilizzazione di 8 Tirocinanti di inclusione sociale (TIS) impegnati da anni nei servizi essenziali dell’Ente. “Una scelta concreta di valorizzazione del lavoro svolto con serietà, competenza e spirito di servizio da parte dei tirocinanti – commenta il sindaco Gennaro Crispo – che hanno rappresentato un importante supporto per tutta la cittadinanza. Un impegno che nasce dalla volontà di riconoscere il valore umano e professionale di chi ha già dimostrato sul campo la propria utilità e affidabilità. Un atto di giustizia e responsabilità amministrativa – conclude – che dimostra come sia possibile, anche nei piccoli Comuni, costruire percorsi di stabilità per chi lavora con dedizione per la comunità”.