Silvia Vono, la campionessa dell’antipolitica

Ci sono notizie, in particolare se provenienti dall’alieno pianeta della politica calabrese, che si commentano da sole. Non serve fare congetture, ipotizzare, supporre, né, tanto meno, giudicare. Le parole dei protagonisti stessi risultano persino sovrabbondanti rispetto alle valutazioni naturali che suscitano. Una di queste, ufficializzata nelle ultime ore, riguarda lo sbarco in Forza Italia della senatrice Silvia Vono, da Soverato.

Nulla di più ordinario nella legislatura in corso durante la quale un paio di centinaia di parlamentari hanno pensato che il partito di origine, pur avendo consentito loro l’approdo alla Camera o al Senato, non era più quello idoneo alla rappresentanza ed alla rappresentazione delle proprie idee. Dunque, niente di eccezionale, se solo, nel caso dell’avvocato Vono come in quelli relativi a tanti altri suoi colleghi ondivaghi e barcollanti, ci fosse un’idea. Non un’ideologia che imprima una direzione forte al proprio vissuto, per carità, figuriamoci se possiamo pretendere che essi sposino una visione organica del mondo. Non ne sarebbero capaci, non saprebbero nemmeno da dove iniziare né di cosa si stia parlando, ma almeno avere uno straccio sbrindellato di opinione da mantenere salda per un quinquennio, il minimo sindacale, quello sì, sarebbe doveroso nei confronti della dignità propria, degli elettori e, soprattutto, della politica. Costringere a discettare di questa pochezza morale nelle ore che precedono l’inizio delle operazioni di voto per l’elezione del Capo dello Stato è il servizio peggiore che si possa rendere alla nobiltà dell’arte di occuparsi della Cosa Pubblica. L’ufficio, in teoria, più delicato, più prestigioso, più utile, più alto, per elevare il livello dell’individuo e della comunità, ridotto a gioco camaleontico, a trasformismo per funamboli in equilibrio sul filo che attraversa il vuoto del loro spirito. Silvia Vono scende (momentaneamente) sul molo di Forza Italia nel corso di una traversata iniziata, pensate, sulla sponda di Italia dei Valori di quell’Antonio di Pietro che del giustizialismo ha fatto il suo marchio di fabbrica. Quello stesso giustizialismo, però, solcando il mare del Palazzo, ha imbarcato tanta acqua al punto da condurre la senatrice a motivare la scelta di fermarsi al porto “azzurro” perché esso soltanto in grado di tutelare le istanze emergenti da un sentito e vibrante garantismo che anima il “sentire” della signora. Tutto e il contrario di tutto, ma, naturalmente, all’insegna della massima “onestà intellettuale” (è scritto proprio così nel comunicato ufficiale), ha tenuto a specificare. Lungo il percorso da una riva all’altra, Silvia Vono era addirittura riuscita a saltare sulla barca del Partito Democratico per un giro da assessore comunale a Soverato. Un trampolino di lancio per il grande balzo verso Palazzo Madama dove è stata catapultata direttamente dalla nave battente bandiera Movimento 5 Stelle, in una fase esistenziale in cui, è chiaro il soffio garantista, oggi irresistibile, non spirava con impeto incessante. Una irruenza che, però, non ha esitato, a piantare con cura per annunciare al popolo, nel cui “supremo interesse” la Nostra si muove, aggiungendo che Forza Italia costituisce il suo rifugio naturale anche per la difesa dell’europeismo. Altro concetto che, all’epoca dell’elezione sotto le insegne pentastellate, le doveva apparire poco comprensibile, pensando alle posizioni euroscettiche adottate al tempo da parte dei seguaci di Beppe Grillo. Scopertasi moderata e centrista all’età di 53 anni, dopo aver vissuto esperienze che miravano ad impallinare centrismo e moderatismo, la senatrice Vono può sempre rivendicare che prima di traghettare la sua “passione” e le sue “ragioni” sulla barchetta dove trovano posto i reduci berlusconiani, si era aggrappata al salvagente lanciatogli dalla zattera renziana di Italia Viva. Ha impiegato un paio d’anni per capire di aver messo le mani su una ciambella bucata, ma lei, che d’animo non si perde mai, ha continuato a galleggiare instancabilmente. E non abbiate timore, nuotatori con queste caratteristiche, dovessero un giorno ritrovarsi in mare aperto, troveranno sempre una cintura di salvataggio che permetterà loro di fluttuare sulle onde del doppiogiochismo, ma non di salvarsi dalle oscure profondità dove affondano i resti del decoro e della decenza.