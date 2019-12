Signora avverte un malore in casa: salvata dai poliziotti

Nella notte di ieri gli uomini della Polizia di Stato hanno salvato una anziana donna che era caduta, a causa di un malore, all’interno della sua abitazione.

In particolare, a Crotone, alle cinque di mattina le volanti sono intervenute in una via cittadina, in quanto era giunta alla locale sala operativa una segnalazione di una signora che gridava aiuto, senza che nessuno, tuttavia, riuscisse a capire la provenienza della richiesta di soccorso.

Giunti immediatamente sul posto gli uomini della Squadra Volante hanno iniziato le ricerche per capire dove si trovasse la signora e intuito quale fosse il condominio da dove provenivano le urla, si sono introdotti al suo interno e partendo dagli appartamenti siti al primo piano hanno effettuato un controllo uditivo dei singoli interni.

Una volta giunti al secondo piano hanno individuato la fonte delle urla, riuscendo ad aprire la porta e ad entrare all’interno dell’abitazione, dove, nella camera da letto, vi era un’anziana signora riversa a terra, caduta a causa di un malore, dal quale non era riuscita ad alzarsi. Chiamati i soccorsi del 118, sono migliorate le condizioni di salute della signora, sebbene fosse, comunque, in stato confusionale.