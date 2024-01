Siglato un Protocollo di collaborazione tra Parco delle Serre e Club Alpino Italiano

Le attività del Parco naturale regionale delle Serre proseguono nella direzione della realizzazione della strategia basata sulla valorizzazione del territorio. Il commissario Alfonso Grillo ha sottoscritto, infatti, un “Protocollo di collaborazione” con il Club Alpino Italiano, per fornire una collaborazione specifica rivolta alla conoscenza e alla protezione delle risorse naturali che ricadono nel territorio del Parco.

Il Protocollo – siglato unitamente al presidente generale del CAI, Antonio Montani – consentirà di costituire un gruppo di lavoro – composto da due rappresentanti del CAI nominati dal presidente del Gruppo regionale Calabria e da due rappresentanti del Parco nominati dal Commissario dell’ente di tutela ambientale – che svolgerà un’azione propositiva nei confronti delle iniziative congiunte e a sostegno e sviluppo dei compiti istituzionali del Parco e dei programmi di attuazione, contribuendo alla loro realizzazione.

Attraverso il Protocollo, il Parco delle Serre riconosce il ruolo del CAI quale soggetto che, attraverso le sue strutture, fornisce collaborazione specifica rivolta alla conoscenza e alla protezione delle risorse naturali che ricadono nel territorio del Parco. Sempre in base al Protocollo, sarà, tra l’altro, attuata la promozione di un moderno escursionismo, rispettoso del territorio attraversato, che interessi la natura, i borghi e la scoperta del territorio, con la definizione della Rete Escursionistica del Parco, la redazione delle Carte dei Sentieri per uso turistico-escursionistico e la realizzazione di corsi di Escursionismo quale occasione per un avvicinamento rispettoso e sicuro al territorio. È inoltre previsto un monitoraggio dello stato dei ricoveri esistenti nel territorio del Parco, al fine di una loro possibile adeguata frequentazione da parte degli escursionisti.

Sarà possibile promuovere attività di esplorazione e di ricerca scientifica dei fenomeni carsici (ipogei e epigei) all’interno del Parco, così come saranno concordate le zone riservate a palestre di roccia e arrampicata.

“Un articolato protocollo, questo stilato con il CAI – ha commentato con soddisfazione il commissario Grillo – che consente al territorio di arricchire il proprio bagaglio di proposte operative e di future programmazioni tendendo conto dell’importanza del ruolo svolto dal Club Alpino Italiano anche sotto il profilo sociale, oltre che della conoscenza particolare del territorio, la cui valorizzazione rimane il nostro principale obiettivo”.