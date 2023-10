Sicurezza stradale, il Gruppo “25 giugno” avvia la campagna di sensibilizzazione nelle scuole di Serra San Bruno

“Educare i ragazzi di oggi per formare adulti responsabili in futuro”. È questo l’obiettivo del Gruppo “25 giugno” che ha avviato nella mattinata di venerdì una campagna di sensibilizzazione proprio con lo scopo di insegnare ai bambini come comportarsi sulle strade, nel rispetto della propria vita e quella degli altri. L’iniziativa ha coinvolto le classi quarta e quinta delle scuole elementari di Serra San Bruno (plesso di “Terravecchia” e plesso “Nazzareno Carchidi” di “Spinetto” ricadenti nell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi”). Dopo una parte puramente teorica – in cui i componenti del gruppo hanno spiegato agli alunni il significato dei cartelli stradali, illustrando loro anche le regole da seguire per una guida in totale sicurezza – si è passati alla parte pratica grazie a un percorso creato ad hoc, con tanto di segnaletica. Durante la lezione, i bambini hanno interloquito con i componenti del sodalizio, rivolgendo loro domande più disparate. La campagna di sensibilizzazione proseguirà nei prossimi mesi, quando i componenti del “Gruppo 25 giugno” faranno tappa anche alla scuola media e alle scuole superiori.