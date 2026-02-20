Sicurezza nei luoghi di lavoro, lo “Studio Coop Sea” premiato alla Camera dei deputati

Sono emersi diversi interessanti spunti durante il convegno “Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico – Il caso studio la tragedia di Crans-Montana”, svoltosi oggi presso la Camera dei deputati a cura di Associazione Nazionale Medicina del Lavoro.

Si è trattato di una tavola rotonda con istituzioni, rappresentanze, professionisti, mondo legale, forze dell’ordine, comunicazione e imprese promossa per discutere ed approfondire approcci concreti, responsabilità e modelli organizzativi che rendono la prevenzione “operativa” e misurabile.

All’interno dell’iniziativa è stata inserita la cerimonia relativa all’assegnazione del Premio nazionale CNL “La Sicurezza prima di tutto”: la giornata ha dato dunque spazio a tanti argomenti, dalla cronaca alle eccellenze nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le aziende premiate che si sono distinte per l’eccellenza e l’impegno concreto nella tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro c’è lo “Studio Coop Sea” di Antonio Serrao da sempre impegnato nell’affiancare le aziende sia pubbliche e private su temi di rilievo come la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’azienda serrese si è ritagliata il giusto spazio in un settore sempre più delicato e che richiede competenze specifiche per stare al passo con i tempi e garantire risultati riconosciuti.

“Essere scelti tra migliaia di aziende italiane che operano in questo settore – ha commentato Serrao – ci fa capire di aver adottato e sviluppato un approccio corretto e una metodologia di lavoro che premia. Questo riconoscimento ci spinge ad andare avanti con sempre maggiore efficienza e con la cura dei dettagli”.