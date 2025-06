Sicurezza durante l’estate: in arrivo in Calabria 116 unità delle Forze dell’Ordine

“In arrivo in Calabria 116 unità di personale delle Forze dell’Ordine a supporto delle attività di sicurezza pubblica durante il periodo estivo”. Lo dichiara Filippo Mancuso, Coordinatore regionale della Lega in Calabria, che specifica: “Nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Cosenza arriveranno rispettivamente 28, 21, 32 e 33 donne e uomini di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri che opereranno nei territori dal 30 giugno all’1 settembre, il periodo cui la regione vedrà arrivare turisti da tutto il mondo.

Ciò rende necessaria una maggiore attenzione alla sicurezza pubblica dei cittadini e delle strade. Ringrazio il ministro Piantedosi e il sottosegretario Molteni per aver risposto alle istanze del territorio e al fabbisogno di forze di polizia per il delicato periodo estivo. Il piano di potenziamento per i servizi di vigilanza permetterà ai calabresi di godersi le proprie città in totale sicurezza”.