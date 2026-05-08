Sicurezza del territorio, dal Governo Meloni oltre 27 milioni di euro a 23 comuni del Vibonese. La Gamba (FdI): “Risposta concreta alle necessità locali”

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia esprime profonda soddisfazione per il massiccio stanziamento di risorse disposto dal Ministero dell’Interno, guidato dal Ministro Piantedosi, a favore degli enti locali della Calabria. In base al decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT), alla nostra regione sono stati assegnati circa 245 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Di questi, oltre 27 milioni di euro sono destinati specificamente a 23 comuni della provincia di Vibo Valentia.

Si tratta di un intervento di “portata storica che testimonia la centralità della Calabria e del Vibonese nell’agenda del Governo Meloni”, fornendo ai sindaci “gli strumenti necessari per affrontare le criticità strutturali dei nostri territori”. Le somme stanziate permetteranno di avviare opere pubbliche strategiche per la tutela della pubblica incolumità, tra cui la mitigazione del rischio idrogeologico, interventi prioritari per prevenire frane e alluvioni in aree fragili; messa in sicurezza di edifici pubblici, consolidamento di scuole e strutture comunali; infrastrutture e viabilità, riqualificazione di strade e aree urbane per garantire trasporti più sicuri. “Questo finanziamento rappresenta una boccata d’ossigeno per le nostre amministrazioni locali, spesso lasciate sole a gestire emergenze complesse – dichiara Pasquale La Gamba, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Vibo Valentia. Grazie all’impegno della sottosegretaria Wanda Ferro e del Governo, trasformiamo le promesse in cantieri. Vedere oltre 27 milioni arrivare nel Vibonese significa dare dignità ai nostri borghi e garantire sicurezza reale ai cittadini. È un risultato – conclude – che rivendichiamo con orgoglio e che dimostra come la filiera istituzionale di Fratelli d’Italia sia operativa e attenta ai bisogni della provincia”.