“Siamo in guerra, la nostra arma è la responsabilità”: il monito di Giuseppe Barilaro

*di Giuseppe Barilaro – Anche oggi la Protezione civile nazionale annuncia un triste bollettino. Anche oggi tanti nuovi morti, tanti contagiati. Anche oggi si scrive una pagina triste nel romanzo più buio della storia recente di questo nostro paese. Anche oggi primeggia il nero del lutto, della disperazione.

Un pezzo d’Italia, il più fortunato ma anche il più produttivo, il più industrializzato, il più attrezzato, è ormai in ginocchio. Fiaccato con aggressività e prevaricazione da un virus maledetto, fuori controllo. È triste vedere come il dolore e lo sconforto lo imperversano, lo rendono vulnerabile e indifeso agli occhi del mondo. A queste latitudini invece continua a serpeggiare “ancora” nonostante tutto, un ingiusto sentimento di stanchezza, di sofferenza per una quotidianità imposta. È brutto dirlo, ma questo stato d’animo, che in molti prevale, non è rispettoso di questa tragedia immane. Non riusciamo a cogliere fino in fondo l’afflizione di un Nord Italia allo stremo delle forze, vinto nella sua straordinaria prepotenza industriale ed economica. Eppure in misura, grazie a Dio, ridotta i positivi aumentano anche al sud Italia. Ma noi imperterriti rifuggiamo dalle prescrizioni, dagli obblighi, dai tabù. Siamo in guerra, si legge ovunque.

Eppure per noi, per nessuno di noi, c’è stata una chiamata alle armi. In questa guerra anomala al fronte sono stati chiamati solo gli operatori sanitari, i volontari, le forze dell’ordine. A noi tutti è stato chiesto il sacrificio di rimanere a casa, di riposare, di stare sereni. È inutile ripetere ciò che sentiamo e leggiamo ogni secondo. È inutile ribadire che continuiamo a mostrare irresponsabilità, disobbedienza, riottosità verso un provvedimento che ha come fine unico la tutela della nostra incolumità. I moniti e le avvertenze sono anche troppi. Penso sia giunto il tempo della responsabilità, della razionalità. Il tempo di testimoniare ad ogni sfortunato contagiato, sofferente o morto, la nostra solidarietà, la nostra vicinanza, il nostro rispetto.

*sindaco di Acquaro