Si stringe l’abbraccio fra “La Serra rinasce” e “In alto volare”: “Ora c’è armonia”

Non sono passate inosservate le relazioni fra i componenti di “La Serra rinasce” e “In alto volare” a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova Giunta comunale.

L’affiatamento è stato riassunto prima dal sindaco Luigi Tassone che ha parlato di “ritrovata armonia nell’Amministrazione comunale” e poi dal vicesindaco Jlenia Tucci che ha evidenziato che “la collaborazione senza interferenze sta portando risultati per il territorio per come dimostrato anche dall’ottima percezione che hanno i cittadini”. “Tassone – ha affermato Tucci – dà spazio a ogni singolo componente con lo spirito del ‘buon padre di famiglia’”. Rapporti stretti, dunque, che lasciano presagire la continuazione dell’alleanza oltre i termini di scadenza della consiliatura.