Si sente male, ma l’unica ambulanza non è disponibile: medico in pensione muore a 72 anni

Un medico in pensione ha accusato a Lamezia Terme un malore ed i parenti, rapidi nel chiamare i soccorsi, si sono sentiti rispondere che la sola ambulanza a disposizione non avrebbe potuto raggiungere l’abitazione perché intervenuta in un’emergenza precedente.

I familiari non hanno desistito anche perché il dolore al petto dell’uomo diventava sempre più insopportabile, ma sebbene abbiano sollecitato nuovamente l’arrivo dei soccorritori, l’ambulanza continuava a non essere a disposizione. A quel punto è stata allertata telefonicamente la guardia medica che ha accompagnato l’anziano al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. Una corsa purtroppo rivelatasi vana in quanto Raffaele Caparello, 72 anni, è spirato pochi istanti più tardi.