Si scontrano auto e camper nel Crotonese: morto un giovane di 31 anni

Un incidente che, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli, una Fiat 112 ed un camper, ha provocato il decesso del giovane di 31 anni al volate del primo automezzo.

Il sinistro è avvenuto lungo la strada statale 106 “Jonica”, provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 262, nel territorio comunale di Strongoli, in provincia di Crotone. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Sul posto sono intervenuti personale sanitario del 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri e addetti ANAS. La morte del ragazzo è stata istantanea.