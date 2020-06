Si riunisce la Giunta delle Elezioni: al vaglio soprattutto la posizione del leghista Molinaro

La Giunta delle Elezioni, insediata nei giorni scorsi e guidata dal presidente Giuseppe Neri, è chiamata stamattina ad effettuare “l’esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri e degli Assessori ex artt. 18 e 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale” e “l’esame delle condizioni di incompatibilità dei Consiglieri ex art. 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale”.



Al vaglio dell’organismo c’è in particolare la posizione del consigliere regionale della Lega Pietro Molinaro. La posizione di quest’ultimo è stata messa in discussione dal primo dei non eletti Luigi Novello, secondo il quale Molinaro avrebbe dovuto dimettersi per tempo dall’incarico nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Sta ora alla Giunta delle elezioni se sussistano o meno “condizioni di incompatibilità” o “ineleggibilità” di Molinaro: qualora siano effettivamente riscontrate, l’esponente leghista perderebbe il posto a palazzo Campanella.