Si ribalta un autocarro adibito al trasporto di gasolio: in azione i Vigili del Fuoco

Squadre dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza – distaccamento di Rossano con il supporto dell’autogrù della sede centrale stanno operando dalle ore 14.30 circa sulla SS106, in contrada Paiano nel comune di Rossano, per un incidente stradale. Si è trattato del ribaltamento di un autocarro (motrice più rimorchio) adibito al trasporto di carburante (gasolio). Ferito il conducente che è riuscito comunque ad abbandonare autonomamente l’abitacolo dell’automezzo allontanandosi in zona sicura.

A seguito delle perdite che le cisterne presentano, è stato chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso il tratto di strada interessato dal sinistro.

Per il proseguo dell’intervento è stato inviato dal Sala Operativa della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria il nucleo NBCR/travasi di Catanzaro.