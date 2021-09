Si ribalta il trattore: ragazzo di 15 anni muore schiacciato nel Cosentino

Il trattore che lo stava accompagnando lungo la Strada Provinciale tra Lorica a Cellara, in provincia di Cosenza, si è ribaltato e lo ha ucciso travolgendolo. Ha perso la vita in questo modo un giovane di 15 anni che, nel momento in cui è avvenuta la maledetta fatalità, si trovava in compagnia del padre.

Il genitore stava conducendo il veicolo agricolo che, nell’affrontare una curva, si è capovolto schiacciando la vittima, deceduta all’istante. Nessuna conseguenza fisica per il padre che, scioccato, non è stato finora in grado di fornire risposte agli interrogativi posti dai Carabinieri arrivati sul luogo dell’incidente per eseguire gli accertamenti dovuti.