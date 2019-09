I Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono intervenuti nel comune di Platania per un incidente avvenuto ad un mezzo agricolo che, per cause in corso di accertamento, era ribaltato.

I Vigili del Fuoco, intervenuti dalla sede di Lamezia Terme, hanno estratto il corpo privo di vita del conducente, rimasto intrappolato sotto la macchina, che è stata posta in zona sicura.

Sul posto anche i Carabinieri, il soccorso sanitario e la Polizia Locale per quanto di competenza.