Si ribalta con il trattore: muore un giovane

Ha perso la vita per via del ribaltamento del trattore su cui era a bordo. Tragica fine per un 24enne che ha incrociato il suo destino sulla Sp 113 nella zona di San Pietro a Maida. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco per rimuovere il mezzo. Ancora da stabilire le cause dell’incidente.