Si ribalta con il trattore cingolato: muore un uomo di 43 anni

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza – distaccamento di Paola è intervenuta alle ore 8.40 circa nel comune di Falconara Albanese per il ribaltamento di un mezzo agricolo.

Per cause in corso di accertamento, un trattore cingolato si è ribaltato mentre operava in un terreno scosceso. Deceduto il conducente di 43 anni.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e al recupero della salma rimasta incastrata sotto il pesante mezzo.

Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza.