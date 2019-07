Si pronuncia la Giunta per le Elezioni del Senato: il seggio calabrese non è di Salvini, ma di Caligiuri

Fulvia Michela Caligiuri sta per staccare il pass per Palazzo Madama. La Giunta per le Elezioni si è infatti pronunciata in merito al ricorso presentato dalla 45enne proprietaria dell’azienda agricola “Torre di Mezzo” di Castrovillari che ha contestato gli errori di trascrizione materializzatisi nel passaggio dai verbali di sezione al foglio di calcolo elettronico elaborato dall’Ufficio elettorale regionale e usato per la proclamazione.



Alla luce di questa rivisitazione l’ultimo seggio calabrese per il Senato spetta a Forza Italia (la decisione definitiva spetterà comunque all’Assemblea che dovrà esprimersi entro 20 giorni). A perderlo è la Lega e, nello specifico, Matteo Salvini (che lo recupererà nel Lazio o in Emilia Romagna).