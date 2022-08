Si prendono a pugni durante la festa patronale: feriti 4 ragazzi

Sono finiti in ospedale quattro ragazzi che sabato sera, in occasione della celebrazione in onore della Madonna di Palermiti, patrona della località del Catanzarese, hanno dato vita ad una rissa.

I giovani sono venuti alle mani forse per una querelle scatenatasi a causa di un parcheggio conteso. Lo scontro è scoppiato durante la prevista esibizione dei Matia Bazar. Il luogo è stato raggiunto dai Carabinieri, che hanno avviato le indagini sull’accaduto, e dai professionisti sanitari del 118, i quali, in seguito alle diverse lesioni al capo ed ai vari lividi riscontrati, si sono prodigati per accompagnare i protagonisti della lite presso il nosocomio affinché si sottoponessero ai dovuti accertamenti.