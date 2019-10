Si perdono nel bosco: due donne ritrovate dai Carabinieri

Hanno perso l’orientamento non riuscendo più a trovare la via di casa. Brutta esperienza per due donne che si erano introdotte (macchina lasciata ai margini della carreggiata) in un bosco di Serrastretta. Hanno chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco, indicando sommarie informazioni utili per la ricerca. Dalla collaborazione tra i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri è sorta una fruttuosa attività che ha portato al ritrovamento delle donne (in buono stato di salute anche se spaventate) ed al recupero dell’auto.