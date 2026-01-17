Si insedieranno la prossima settimana le Commissioni consiliari del Consiglio regionale della Calabria, secondo il calendario dei lavori già definito. Un passaggio che segna l’avvio a pieno regime dell’attività dell’Assemblea legislativa e che rientra tra le priorità indicate dal presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, fin dal giorno del suo insediamento.

La piena operatività delle Commissioni rappresenta un elemento centrale per il funzionamento del Consiglio regionale. Come sottolineato da Cirillo, «le Commissioni costituiscono il cuore operativo dell’attività legislativa, di indirizzo e di controllo dell’Assemblea. Renderle pienamente funzionanti significa rafforzare la capacità del Consiglio di rispondere in modo puntuale e concreto alle istanze dei territori e ai bisogni dei cittadini».



In questo percorso si inserisce anche il recente intervento di riordino dell’assetto delle Commissioni, reso possibile dalla modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale, approvata dall’Assemblea il 18 dicembre 2025, con l’obiettivo di ottimizzare l’organizzazione dei lavori, migliorare il coordinamento delle competenze per rendere più efficace l’azione consiliare.

Un concetto ribadito anche in occasione della riunione svoltasi lunedì 12 gennaio, nel corso della quale il Presidente Cirillo ha incontrato i Presidenti delle Commissioni consiliari per un primo momento di confronto successivo alla loro costituzione. Un incontro finalizzato alla condivisione del metodo di lavoro, delle priorità e delle modalità operative, nel segno di una maggiore integrazione tra l’attività delle Commissioni e l’azione complessiva dell’Assemblea legislativa.

Nel dettaglio, nella giornata di lunedì 19 gennaio sono previste le prime sedute della Commissione consiliare contro il fenomeno della ’ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa, della Prima Commissione (Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale, riforme, polizia locale, demanio e patrimonio della Regione) e della Terza Commissione (Sanità e attività sociali e formative).

Martedì 20 gennaio si riuniranno la Commissione speciale di vigilanza, la Sesta Commissione (Agricoltura e foreste, attività produttive, consorzi di bonifica, risorse naturali, aree interne, minoranze linguistiche, sport e politiche giovanili) e la Quinta Commissione (Istruzione, cultura, musei e biblioteche, turismo, porti e commercio).

Mercoledì 21 gennaio, infine, sono calendarizzate le sedute della Quarta Commissione (Ambiente, lavori pubblici, infrastrutture, urbanistica, aree protette e parchi, edilizia, viabilità e trasporti, protezione civile) e della Seconda Commissione (Bilancio, programmazione economica, affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero).

«Sono convinto della necessità di rendere il Consiglio regionale sempre più efficace, aperto e vicino ai territori. Valorizzare il ruolo delle Commissioni – le parole di Cirillo – significa rafforzare la qualità del lavoro legislativo e garantire risposte più puntuali e concrete ai bisogni dei cittadini calabresi».