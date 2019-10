Si è svolta l’Assemblea provinciale del PSI vibonese: molti i nuovi iscritti presenti

Si è svolta oggi l’Assemblea provinciale del Partito Socialista Italiano.



“Sala piena e tantissimi nuovi iscritti presenti, a testimonianza – riferiscono dalla Federazione vibonese – che il partito non solo vive, ma è in crescita e presto verranno ufficializzare nuove adesioni.

La volontà è quella di migliorare la ramificazione sul territorio provinciale e, sopratutto, crescere in qualità e non soltanto in quantità. Con la bussola sempre orientata verso le esigenze dei cittadini”.

Presente all’Assemblea il segretario regionale Luigi Incarnato, che ha relazionato sulla situazione politica nazionale e regionale.

I socialisti vibonesi saranno protagonisti alle prossime elezioni regionali con un proprio candidato.

“La volontà di tutti, militanti storici e nuovi, è quella di far diventare – auspicano i vertici della Federazione provinciale del partito – futuro una storia gloriosa”.