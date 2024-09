Si è guastata la P.E.T. del G.O.M.: lunedì saranno noti i tempi di riparazione

La Direzione del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che, a causa di un guasto occorso ad una strumentazione necessaria all’esecuzione dell’esame diagnostico, la P.E.T. (Tomografia ad emissione di positroni) è attualmente inutilizzabile. Pertanto, si rende obbligatoria la temporanea sospensione del servizio.



L’apparecchiatura che ha registrato il guasto è il dispensatore automatico di radiofarmaco, che ha la funzione di inoculare nel paziente il (comunemente detto) mezzo di contrasto, necessario a migliorare la risoluzione dell’immagine ed a mettere in evidenza dettagli dei tessuti e lesioni eventuali che non sarebbero altrimenti visibili.

Il guasto in questione è di notevole rilevanza, tuttavia il G.O.M. ha già avviato le procedure necessarie alla sua riparazione, sollecitando la fabbrica di produzione e sottolineando il carattere d’urgenza della richiesta d’intervento.

Lunedì saranno noti i tempi di riparazione, nondimeno è ragionevole pensare che si possa trattare di due settimane. Le prestazioni non eseguite durante il periodo di sospensione saranno recuperate non appena la P.E.T. tornerà in funzione senza, però, penalizzare i pazienti già prenotati.