Si è conclusa la manifestazione “Giochiamo per un sorriso”: due gli scopi benefici

Si è conclusa ieri sera la manifestazione “Giochiamo per un sorriso” l’evento promosso ed ideato dalle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi, in particolare da quelle reggine”.



In occasione del decennale, il direttivo reggino ha messo in moto una macchina organizzativa ben articolata, che ha dato luogo a tre eventi, frutto di una meticolosa programmazione. Il primo evento si è svolto nel marzo presso l’Istituto Scolastico “Nostro-Repaci”di Villa San Giovanni; il secondo, dedicato allo sport, si è tenuto lo scorso 19 maggio presso i campi sportivi del Reggio Village e del Mirabella e le palestre Boccioni e Maria Ausiliatrice ed il terzo evento, di natura culturale, è andato in scena nel pomeriggio di ieri presso una sala gremita di gente, adulti e bambini.

Come avvenuto in occasione delle scorse edizioni, anche quest’anno “Giochiamo per un sorriso” ha avuto uno scopo benefico, anzi, un duplice scopo benefico.

Per l’anniversario dei dieci anni, infatti, le PGS hanno deciso di destinare il ricavato della manifestazione, come ogni anno, al reparto di Oncoematologia Pediatrica del GOM di Reggio, ed anche al S.erD. Dip – DSM di Reggio Calabria, sotto forma di beni e servizi, secondo le necessità che verranno espresse degli Enti.

Gli eventi hanno avuto una importante partecipazione da parte dei reggini che, come di consueto, hanno dimostrato di avere un cuore grande e generoso, dando luogo a significative donazioni che hanno permesso di raggiungere un ricavato di quasi 9 mila euro, importo che i promotori si augurano possa crescere nei prossimi giorni attraverso donazioni ancora possibili da effettuare sul conto corrente del Comitato Provinciale PGS di Reggio Calabria, con la causale “giochiamo per un sorriso”.