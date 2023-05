Si avvia alla conclusione il “Filadelfia Festival 2023”

Un grande successo quello del “Filadelfia Festival 2023” organizzato dall’associazione Melody che si avvia al gran finale, suscitando già nostalgia per i giorni passati ed anelito per il prossimo anno, con l’ultimo weekend di maggio che offre ancora sorprese da non perdere: venerdì 26 maggio appuntamento con il maestro Otto Schwarz compositore per orchestra di fiati, mentre domenica 28 maggio il “Festival Corale Della Costa Degli Dei” farà calare il sipario sulla grande manifestazione, risultato della eccezionale direzione del suo ideatore maestro Tommaso Conidi.

Si va verso la conclusione, domenica 28 maggio 2023, della XIV Edizione del Filadelfia Festival dopo tre di settimane di grande musica, nell’Auditorium Palazzo Santa Chiara di Tropea.

Il prossimo 25 e 26 maggio è prevista un Workshop in Direzione di Banda tenuto dal Maestro Otto Schwarz compositore Austriaco, autore di brani per Orchestre di Fiati eseguiti in tutto il mondo, seguirà il concerto conclusivo in Piazza V. Veneto a Tropea “dell’Associazione giovani musicisti di Mammola” diretta dal Maestro Otto Schwarz e dagli allievi del Workshop.

Il gran finale sarà segnato dall’evento intitolato ‘Festival Corale Della Costa Degli Dei” organizzato dall’Associazione Melody in collaborazione con OCC CALABRIA (Organizzazione Cori Calabria) che vedrà l’esibizione, di 10 Cori provenienti da tutta la Regione Calabria, che si esibiranno nel Centro Storico di Tropea, da Piazza Cannone, Largo Ruffa, Belvedere ecc. con Concerto Conclusivo alle ore 19:30 nella Cattedrale Maria Santissima di Romania.

Il Filadelfia Festival è realizzato con risorse Eventi Culturali 2022 – PAC Calabria 2014-2020 – ASSE VI – Azione 6.8.3 e PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02.

L’ingresso agli spettacoli è libero.