Si appesantisce lo scontro a Nardodipace, Demasi: “È Loielo a dover tacere, basta leggere le relazioni per capire i motivi dello scioglimento del suo Consiglio comunale”

È uno scontro al vetriolo quello a cui si sta assistendo a Nardodipace. Il duello fra Romano Loielo e Antonio Demasi continua con una nuova puntata e, stavolta, è l’attuale sindaco ad attaccare.

“Quasi con cadenza settimanale, a volte giornaliera, – sostiene Demasi – l’ex sindaco di Nardodipace delizia i lettori di qualche giornale online locale e della sua pagina facebook, con lunghissime, vuote e velenose pagine contro il sottoscritto che nel leggerle ‘non so se il riso o la pietà prevale’. L’ultima volta – afferma – che mi è capitato di leggere una delle tante ‘porcherie’ scritte da questo signore che ripete per la milionesima volta la storiella dell’ex consigliere Romolo Tassone che era stato candidato nella mia lista al Consiglio comunale di Nardodipace, mi ha fatto ricordare una strofa dell’Ariosto il quale descrive il corpo di un cavaliere che con la testa mozzata continua per qualche istante a muoversi e a combattere: ‘il cavaliere non se ne era accorto, andava combattendo ed era morto’”.

Secondo Demasi, Loielo “non racconta i fatti, ma i fatti li piega e li plasma secondo una tesi che vorrebbe che tutti bevessero”. Quindi, offre la sua versione dei fatti: “Ventisei anni fa, nell’autunno del 1997, alla normale scadenza elettorale del Consiglio comunale di Nardodipace, l’allora sindaco, Salvatore Tassone, e il vicesindaco, Cosmo Monteleone, decisero di non ricandidarsi più, di considerare chiusa la loro esperienza amministrativa in forma diretta e di passare il testimone ad un altro dirigente del partito, più giovane. Il partito (PDS) indicò il sottoscritto quale naturale candidato alla carica di sindaco e avviò, nel contempo, una serie di incontri politici con il Partito Popolare locale per verificare la possibilità di costruire la lista de ‘L’Ulivo’, per aprire una nuova stagione politica a Nardodipace. Alcuni dirigenti della locale sezione del Partito Popolare accettarono, altri andarono via. Comunque si avviò una discussione che portò alla formazione della lista nella quale chiesero la presenza di due candidati, uno di questi era Romolo Tassone”. A questo punto, il primo cittadino precisa che “quando si discussero i nomi nella sezione del PDS io mi sono espresso in modo contrario alla candidatura di Romolo Tassone del quale mi sfuggiva il carattere politico della candidatura medesima, ciò in contrasto con quanto altri dirigenti prestigiosi del partito sostenevano. Alla fine accettai. Vincemmo le elezioni e dei due candidati in lista del Partito popolare ne venne eletto uno, Romolo Tassone, il quale, come da accordi politici, venne anche eletto dal Consiglio comunale tra i tre rappresentati di Nardodipace, in seno al Consiglio della Comunità Montana”.

Demasi puntualizza anche che “nel corso della gestione amministrativa e fino alla fine del mandato non ho mai ricevuto pressioni o richieste da parte di qualcuno. Comunque alla fine dei cinque anni di amministrazione, Romolo Tassone cambiò forse perché non appagato, politicamente, dall’esperienza maturata nel centrosinistra; si trasferì armi e bagagli nella lista di ‘Uniti per Nardodipace’ insieme a Romano Loielo, dove si sarà sentito più appagato, sempre politicamente, visto che c’è rimasto fino ad oggi”.

Quanto all’argomento scuola, Demasi invita Loielo a “tacere” per “pudore” e ricorda che “durante la sua gestione, per ragioni poco chiare sono stati dichiarati inagibili i due edifici scolastici costruiti negli anni Ottanta, i ragazzi sono stati spediti, per quasi tre anni lontani alcuni chilometri dal centro abitato, in monolocali adattati ad aule in un villaggio turistico, con stanze umide e malsane di 15 metri circa, senza riscaldamenti, con i servizi igienici ricavati in un angolo della stessa aula. C’è voluta la sensibilità della Commissione Straordinaria nominata dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose – aggiunge – per far ritornare i ragazzi nelle aule degli edifici che erano stati dichiarati inagibili. La vicenda è veramente vergognosa”.

Rilevato che “l’ex sindaco continua a lamentarsi per i provvedimenti di scioglimento dei Consigli comunali da lui presieduti (2011 e 2015)”, Demasi dichiara che “per capire le ragioni profonde dei provvedimenti basta dare una lettura degli stessi e delle relazioni ad essi allegate” e ricorda diversi passaggi salienti della relazione relativa al primo scioglimento del Consiglio comunale

“Il mio assessore, Ilario Maiolo – rimarca poi Demasi – non ha niente a che vedere con il fratello Bruno Maiolo che è stato e pare sia tutt’ora grande elettore dell’ex sindaco Romano Loielo”.

Inoltre, Demasi dà notizia di incongruenze nelle cifre concernenti la vendita di “decine di ettari di boschi di proprietà del comune, un ingente numero di lotti di suolo edificabile, sempre di proprietà dell’ente, e di oltre cento alloggi costruiti dopo l’alluvione del 1951” sottolineando la differenza tra le somme indicate nei contratti e quelle incassate dal Comune e che “il tutto è stato portato a conoscenza della Procura della Repubblica di Vibo Valentia”. Aggiunge ancora che “alla conoscenza della medesima Procura è stata portata la vicenda della gestione, da parte del Comune, di un distributore per la vendita al pubblico di carburanti, dove i conti non tornano per un importo di circa 60.000 euro” e invita la controparte a calmarsi.