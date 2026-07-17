Si alza il sipario sulla nuova Reggina targata Claudio Lotito: lunedì la presentazione

Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha annunciato che alle 19 di lunedì 20 luglio, presso lo stadio Granillo, sarà alzato ufficialmente il sipario sulla Reggina della nuova era targata Claudio Lotito.

L’atteso neo patron del club amaranto sarà presente per illustrare nel dettaglio programmi, idee, ambizioni della società che aspira, dopo tre anni di proprietà Ballarino al quale fu consegnata da una malaugurata decisione di chi all’epoca occupava la poltrona di sindaco facente funzioni. I risultati spaventosi prodotti in un triennio funesto hanno qualificato, una volta di più, la qualità infima dell’Amministrazione del tempo, oltre alla palese incompetenza dei dirigenti responsabili dei fallimenti in serie inanellati del club amaranto.