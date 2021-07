Si aggrava a Vibo Marina l’emergenza idrica. In questa prima afosa domenica mattina di luglio gli abitanti del centro costiero di Vibo hanno avuto l’amara sorpresa di patire l’assenza di acqua dai propri rubinetti di casa.

La situazione non è affatto una novità, in quanto si protrae ormai da diverse settimane ed il rischio che si sta vivendo è quello di passare da una fase di emergenza idrica a un dramma sanitario. Infatti al caldo africano che sta attanagliando senza tregua anche Vibo Marina si sovrappone in parallelo quello di non poter far fronte alla pur minime e indispensabili necessità fisiologiche di neonati, donne incinte, anziani e malati gravi. Situazioni queste tutte documentate, di un vero e proprio dramma sociale pronto ad esplodere. Dunque la popolazione delle marinate, in mancanza di un immediato intervento delle autorità competenti, fa esplicita richiesta di un atto formale della Prefettura in modo tale da tamponare una situazione non più sostenibile e l’invio della Protezione civile, di modo che la stessa con l’impiego di autobotti possa effettuare una distribuzione straordinaria di scorte di acqua.