Sgomberata la tendopoli di San Ferdinando

La Calabria chiude una delle pagine più complesse della sua storia recente e sceglie la strada del rispetto, del lavoro regolare e della sicurezza. Questa mattina, a San Ferdinando, l’avvio delle operazioni di abbattimento della storica tendopoli – per oltre un decennio teatro di marginalità e condizioni di vita estreme per centinaia di braccianti agricoli – ha segnato l’inizio di una nuova fase per le politiche sociali della Regione.

Alla presenza del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, del commissario straordinario di Governo, prefetto Fabio Ciciliano, del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, dell’assessore regionale al Welfare, Pasqualina Straface, le macchine operatrici hanno iniziato a rimuovere le baracche che per anni hanno rappresentato una ferita igienico-sanitaria e un problema di ordine pubblico per l’intera Piana di Gioia Tauro.

Questo passaggio strategico è stato reso possibile dall’impulso delle risorse e delle azioni del Decreto Caivano-bis e da una stretta alleanza istituzionale guidata dalla Prefettura di Reggio Calabria, coordinata dal prefetto Clara Vaccaro, in piena sinergia con i Comuni di San Ferdinando, Rosarno e Taurianova. L’operazione ha consentito il trasferimento ordinato e senza contraccolpi di oltre cento lavoratori stranieri regolari nei nuovi alloggi di Contrada Serricella a Rosarno, mentre i profili di maggiore vulnerabilità sono stati presi in carico e indirizzati verso le strutture del Borgo sociale e della rete SAI.