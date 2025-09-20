Sfondata la vetrata della sede del Circolo di Fratelli d’Italia di Villa San Giovanni: la condanna del Coordinamento provinciale del partito

Nella notte ignoti hanno sfondato la vetrata della sede del Circolo di Fratelli d’Italia di Villa San Giovanni, compiendo “un atto vile e inqualificabile”. Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, insieme a tutti i Circoli del territorio, esprime “la più ferma condanna per questo gesto di intolleranza e violenza, che non colpisce soltanto la nostra comunità politica ma l’intera città, perché attentare a una sede di partito significa tentare di intimidire chi liberamente manifesta le proprie idee”.

Il Coordinamento provinciale ed i Circoli di Fratelli d’Italia della provincia di Reggio Calabria esprimono “piena solidarietà” al presidente Antonio Messina e a tutti gli iscritti del Circolo di Villa San Giovanni, ribadendo che “simili episodi non riusciranno a fermare l’impegno, la passione e la determinazione con cui quotidianamente portiamo avanti il nostro progetto politico”.

Viene inoltre manifestata “fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine, nella certezza che sapranno fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili di questo gesto vile e vigliacco”.

“La violenza e la barbarie – concludono vertici provinciali del partito – non troveranno mai spazio nella nostra azione. Risponderemo, come sempre, con la forza delle idee, del confronto e della democrazia”.