Settingiano in festa con Fabio Concato e “Utopia vagaband”

*di Francesco Castagna – I prossimi 10 e 11 novembre, in occasione della festa patronale, a Settingiano l'appuntamento gratuito è con la musica d'autore.



In piazza Fratelli Ceraudo si inizierà, infatti, domenica 10 alle ore 22 con l’atteso concerto del menestrello meneghino Fabio Concato. Il poeta con la chitarra, com’è conosciuto il cantautore milanese tra i suoi numerosi fans, si esibirà nel classico e vasto repertorio musicale, deliziando con la sua musica melodica il numeroso pubblico atteso per la manifestazione. La sera di lunedì invece lo spettacolo inizierà alle ore 21:30 e, ad allietare la festa in questa occasione ci penseranno i membri della “Utopia vagaband”. Reduce da un’intesa stagione estiva che lo ha visto protagonista assoluto della scena, il collaudato quintetto musicale ripercorrerà come sempre le tracce sonore dello storico gruppo dei Nomadi. Quest’anno, inoltre, la band mette in mostra uno spettacolare palco dagli effetti scenici che sicuramente bisseranno nella circostanza, lo straordinario successo ottenuto durante il tour estivo.