Settimana Verde AMI 2026: oltre duemila scuole invitate a scoprire il Museo del Mare Pelagos e l’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto

Sono oltre 2.000 gli istituti scolastici di Calabria, Basilicata, Sicilia, Campania e Puglia che hanno ricevuto l’invito di Ambiente Mare Italia (AMI) a partecipare alle visite didattiche presso il Museo del Mare Pelagos, in programma nella prossima primavera e in concomitanza con la Settimana Verde AMI, dal 10 al 22 aprile.

Un’iniziativa di comunicazione ampia e mirata, rivolta ai dirigenti scolastici, con l’obiettivo di offrire agli studenti un’esperienza formativa di elevato valore educativo, culturale e ambientale, all’interno di uno dei contesti naturalistici più significativi del Mediterraneo: l’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto.

Il percorso di visita al Museo del Mare Pelagos – alla cui gestione Ambiente Mare Italia collabora insieme alla Provincia di Crotone – propone un’esperienza immersiva e coinvolgente grazie a contenuti multimediali e visori digitali. Gli studenti hanno così l’opportunità di conoscere da vicino il patrimonio costiero del territorio, tra biodiversità marina, peculiarità geologiche, archeologia subacquea e la storia millenaria del rapporto tra l’uomo e il mare.

Grande soddisfazione viene espressa dal Presidente della Provincia di Crotone, Fabio Manica, che sottolinea il valore strategico dell’iniziativa: «Siamo entusiasti di questo progetto che mette in relazione diretta i giovani con le bellezze dell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto. Portare migliaia di studenti a contatto con questo patrimonio naturale significa investire sul futuro del territorio, sulla cultura ambientale e su una nuova generazione di cittadini consapevoli e responsabili. Il Museo del Mare Pelagos è un’eccellenza e aprirlo ai ragazzi di tutta Italia è motivo di grande orgoglio per l’intera Provincia».

Anche il Presidente di Ambiente Mare Italia, Alessandro Botti, si è detto entusiasta dell’iniziativa: «La crescita culturale rappresenta il primo e più autentico strumento di rispetto consapevole dell’ambiente. Conoscere il mare, la sua biodiversità e la storia dei territori costieri significa sviluppare senso di appartenenza, responsabilità e orgoglio civico. È da questa consapevolezza che nasce una tutela reale e duratura».

Attraverso attività educative e laboratori tematici organizzati da Ambiente Mare Italia all’interno del museo, gli studenti saranno invitati a riflettere in modo attivo sul proprio ruolo nella costruzione di una società più attenta agli equilibri ambientali, diventando simbolicamente ambasciatori di un futuro sostenibile.

«Siamo entusiasti di poter accogliere nuovamente gli studenti provenienti da tutta Italia – ha affermato Antonio Ranieri, Delegato AMI Le Castella –. Nella primavera 2025 e nel corso della scorsa Settimana Verde AMI furono migliaia i ragazzi a visitare il Museo del Mare Pelagos. Un’esperienza intensa e partecipata che ha lasciato un segno profondo nei giovani del territorio. Anche nel 2026 – ha concluso – siamo pronti ad aprire le porte del museo e del nostro mare con lo stesso entusiasmo e senso di accoglienza».