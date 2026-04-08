Settimana Verde AMI: 100 bambini del Polo d’infanzia Valle Verde di Reggio Calabria incontreranno l’associazione “Ambiente Mare Italia”

Sabato 11 aprile alle 10, presso i locali del Polo d’infanzia Valle Verde, a Reggio Calabria, 100 bambini incontreranno l’associazione “Ambiente Mare Italia” delegazione di Reggio Calabria, guidata da Francesca Rogolino, per celebrare l’ambiente e la sua tutela.



Dopo un momento di sensibilizzazione, i bambini e le loro famiglie “adotteranno” simbolicamente un albero di cui continueranno a prendersi cura anche in futuro.

L’evento rientra nella Settimana Verde di Ami prevista dal 10 al 22 aprile, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, dalla Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, dalla Guardia costiera, dalla Fiv e vedrà tantissimi eventi di sensibilizzazione, formazione e intervento ambientale su tutto il territorio nazionale.