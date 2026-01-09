Settimana corta all’Istituto comprensivo di Acquaro, proteste dei genitori di Dinami: “Le esigenze dei bambini passano in secondo piano”

“La scuola dovrebbe essere, per definizione, il luogo in cui i bisogni dei bambini e dei ragazzi rappresentano la priorità assoluta. Eppure, sempre più spesso, le scelte organizzative sembrano andare in tutt’altra direzione, privilegiando esigenze amministrative e di gestione del personale docente a discapito del benessere degli alunni”.

È il pensiero di diversi genitori di studenti di Dinami che frequentano l’Istituto comprensivo di Acquaro, insoddisfatti della proposta, che sta per essere trasformata in disposizione, di istituire la settimana corta.

“Una misura – sostengono – presentata come innovativa e vantaggiosa, che elimina il sabato di lezione, ma che nei fatti concentra un carico orario eccessivo negli altri giorni della settimana. Le giornate scolastiche iniziano tra le 8.00 e le 8.20 del mattino e, in alcuni casi, si protraggono fino alle 17.30 o addirittura alle 18.30, considerando anche i rientri pomeridiani e le ore di strumento”. La critica si basa sull’ipotesi per cui “la scelta appare pensata più per rispondere a logiche organizzative che per tutelare i tempi, i ritmi e le reali esigenze dei bambini. Bambini – ed è questo un passaggio chiave – che, va ricordato, non vivono tutti a pochi passi dalla scuola. Molti di loro abitano nei paesi circostanti a circa 10 km di distanza e per raggiungere l’Istituto sono costretti a salire sul pulmino già alle 7.00 o alle 7.30 del mattino. Questo significa affrontare giornate lunghissime, che possono arrivare a concludersi anche intorno alle 19.00, tra trasporto, lezioni e rientro a casa”.

I genitori degli alunni di Dinami si domandano “se chi prende queste decisioni si ponga davvero il problema dell’impatto che tali orari hanno sulla vita quotidiana dei bambini: stanchezza, calo dell’attenzione, difficoltà nello studio pomeridiano e, non da ultimo, la quasi totale impossibilità di partecipare ad attività extrascolastiche. Sport, musica, socializzazione e momenti di svago – rilevano – diventano un lusso per pochi, quando invece dovrebbero essere parte integrante della crescita di ogni bambino”.

Questa considerazione ha anche spinto una componente del Consiglio d’Istituto a rassegnare le dimissioni in segno di protesta.

Da ciò nasce lo sfogo: “si ha l’impressione che la scuola dimentichi la propria funzione educativa globale, riducendosi a una macchina organizzativa efficiente solo sulla carta. Una scuola che mette al primo posto le esigenze degli insegnanti e dell’amministrazione, ma che rischia di perdere di vista i veri protagonisti: i bambini”.

La conclusione è un invito a riflettere più attentamente ai passi da compiere: “è necessario aprire una riflessione seria e condivisa, che coinvolga famiglie e territorio, per rimettere al centro ciò che dovrebbe essere ovvio: la scuola deve adattarsi ai bambini, non il contrario”.