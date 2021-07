Sete di Reggio, La Strada non perdona l’Amministrazione Falcomatà e propone quattro idee per correre ai ripari

“Reggio ha sete, tanta sete”. Ne aveva già preso atto e continua a farlo il Movimento reggino La Strada, che ancora una volta tenta di proporre soluzioni realizzabili anche da parte di un’Amministrazione, quella Falcomatà, refrattaria al rispetto dell’essere umano e ligia esclusivamente ad un compito che sembra quasi essersi data per Destino: distruggere ogni forma di vivibilità.

“Non c’è area della città – constata l’organizzazione guidata dal consigliere comunale Saverio Pazzano in cui non si segnalino disservizi, non c’è area del Comune in cui l’acqua arrivi con regolarità.

Già in passato, parliamo dello scorso autunno, avevamo formalmente chiesto al sindaco di predisporre per tempo un piano informativo per dare a tutta la cittadinanza un quadro orario del razionamento idrico, visto che è palese e innegabile che l’acqua manchi con una regolarità quasi svizzera. Ci è stato risposto che è impossibile fare un piano, in quanto le interruzioni di acqua deriverebbero in massima parte da guasti imprevedibili. Eravamo in autunno e ci sarebbe stato tutto il tempo, da parte dell’amministrazione comunale, di correre ai ripari.

I fatti dicono che la questione dei guasti è solo uno dei problemi, che in un quadro di assenza di programmazione diventa devastante per un territorio come il nostro”.



DECREMENTO DI PORTATA

“Il 23 giugno – rammenta La Strada – la Sorical ha formalmente comunicato il verificarsi di una notevole diminuzione di acqua dalla sorgente del Tuccio. Soprattutto la parte sud del territorio comunale è servita da questa falda.

La questione era prevedibile, com’è prevedibile ogni anno data la stagione estiva. Ma lasciamo stare la programmazione che certo, dopo 7 anni, non è ancora una freccia all’arco di questa Amministrazione. Dal 23 in poi in poi il Comune avrebbe potuto e dovuto predisporre quel piano orario di razionamento che in autunno aveva detto di non poter realizzare. Invece niente, si va avanti giorno per giorno, senza sapere quando mancherà l’acqua, né quando arriverà per poter almeno attrezzarsi con le cisterne e gli impianti di autoclave. Meglio per chi amministra fare finta di nulla, costringendo la gente a sopportare di tutto.

Data la riduzione di acqua dal Tuccio non può essere sufficiente l’acqua del Menta, che anche non gode di abbondanza data la stagione, e occorre attivare (ormai tardivamente, ma sempre meglio tardi che mai) tutta una serie di misure per rendere un po’ più accettabile la situazione complessiva.

Il personale comunale, nonostante turni estremamente impegnativi, è in condizioni di oggettiva difficoltà per il numero esiguo di dipendenti”. “Tuttavia la Politica – incalza il Movimento civico di Reggio Calabria – non può continuare ad usare questo come alibi, né continuare a mettere tutta la responsabilità sulle spalle dei lavoratori, perché avrebbe potuto e dovuto attivare per tempo le opportune misure, essendo a conoscenza per tempo delle problematiche”.

PROPOSTE

Occorrono: