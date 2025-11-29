Sesta giornata del campionato di A3 Credem Banca: la Domotek Volley Reggio Calabria ospita la Gaia Energy Napoli

Per la sesta giornata in scena del campionato di A3 Credem Banca la Domotek Volley Reggio Calabria ospita la Gaia Energy Napoli.

Al PalaCalafiore arriva la formazione partenopea reduce dalla sconfitta 3-1 sul campo dell’ultima avversaria casalinga dei reggini, la EnergyTime Spike Campobasso.

3-0 con Galatone, sconfitta 3-0 a Terni, idem in casa con la Viridex Sabaudia.

Nonostante un grande potenziale, la Gaia Energy è in ritardo in classifica con 4 punti.

Gli amaranto, invece, solo a tre distanze dalla vetta, con lo status di vice-capolista insieme a Campobasso, dietro solamente alla BCC Tecbus Castellana Grotte.



Voglia di rialzarsi, immediatamente, dopo la bella rimonta, ma incompiuta, in quel di Sabaudia dove, comunque, il team di Antonio Polimeni ha mosso la classifica.

L’opposto Ferri, lo schiacciature Arthur Darmois, il libero Ardito, Simone Starace, il palleggiatore Lorenzo Piazza sono i punti di forza del Mister Aniello Mosca.

Gara tutta da vivere che sarà trasmessa a partire dalle 18:00 sul canale YouTube di LegaVolley con la telecronaca di Giovanni Mafrici.

Arbitrano Christian Palumbo di Rende e Denise Galletti di Mantova.