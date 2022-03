Servizi per persone con disturbi dello spettro autistico: bando del Comune di Reggio Calabria

«Fino al prossimo 15 marzo si potrà partecipare alla manifestazione d’interesse pubblicata dal Comune e rivolta all’individuazione di enti del terzo settore interessati alla presentazione di idee di co-progettazione finalizzate alla definizione e realizzazione di servizi, sperimentali e innovativi, socio-assistenziali rivolti a giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi». È quanto afferma, in una nota stampa, l’assessore al Welfare, Demetrio Delfino, sottolineando come si tratti di «un nuovo bando, molto importante, prodotto dal Settore Politiche sociali per proseguire il percorso di confronto e cooperazione con gli enti del terzo settore su problematiche specifiche».



«La sperimentazione – ha spiegato il delegato al Welfare ripercorrendo i dettagli del bando – avrà durata biennale. Gli enti del terzo settore proponenti potranno, dunque, proporre idee progettuali e scegliere un Ambito territoriale in cui avviare i servizi socio-assistenziali, sperimentali ed innovativi, i cui beneficiari sono persone con disabilità dello spettro autistico, in condizione di fragilità ed anche coloro che, quotidianamente, se ne prendono cura, come familiari e caregiver, che, dunque, saranno anche loro partecipi del processo e protagonisti di un cambiamento. Le specifiche della manifestazione d’interesse si potranno facilmente reperire consultando il sito internet ufficiale del Comune di Reggio Calabria»

«Per la prima volta – ha concluso l’assessore Delfino – Palazzo San Giorgio apre un dialogo ed una collaborazione con le associazioni, le cooperative e con quanti sono impegnati, in prima linea, in ambiti particolari ed estremamente delicati della società, facendo seguito al Piano sociale di zona fin qui costruito insieme ai protagonisti reali del Welfare cittadino».

