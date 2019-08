“Serreinfestival”, l’assessore Rizzo punta sulla sinergia: “Mettere in connessione i Parchi calabresi”

Il patrimonio paesaggistico e naturale e l’attività di trekking sono state al centro della seconda giornata del “Serreinfestival” che, come ha spiegato il presidente dell’associazione “Condivisioni” Bruno Censore, si propone di “valorizzare il territorio esaltando le sue bellezze”.

Guidati dal presidente di Calabria Trekking Lorenzo Boseggia, sono stati numerosi gli appassionati della disciplina sportiva a percorrere parte del sentiero Archiforo e ad ammirare le particolarità di località Rosarella, location scelta come sede di un talk in quanto rappresentativa dello spettacolo naturale presente nelle Serre. Qui, nel corso del breve dibattito, l’assessore regionale all’Ambiente Antonella Rizzo ha sottolineato l’esigenza di “mettere in rete i Parchi” e di “fare sinergia” ribadendo la vicinanza della Regione, anche attraverso l’erogazione di importanti risorse finanziarie necessarie a strutturare tale percorso. Sul ruolo giocato dal Parco delle Serre nel processo di sviluppo sostenibile si sono soffermati il direttore ed il commissario dell’Ente di tutela ambientale, Francesco Pititto e Giuseppe Pellegrino, che hanno accennato alle “diverse iniziative in campo” che hanno visto coinvolte anche le realtà associative presenti sul territorio.

“Il Parco – ha in particolare affermato Pellegrino – compre circa 18mila ettari di terreno su 3 Province con risorse naturali uniche che meritano assoluta attenzione. Il nostro obiettivo è quello di valorizzarle e di attivare un processo di sviluppo dal basso che metta in primo piano gli aspetti ambientali”.

L’iniziativa ha permesso di mettere in vetrina il bosco serrese e, nello specifico, il valore dell’abete bianco.

La serata di apertura (venerdì) ha inoltre visto un grande successo di pubblico grazie al concerto di Amedeo Minghi ed allo spettacolo di cabaret di Piero Procopio, introdotti dalla conduttrice de “I fatti vostri” Roberta Morise. Il tutto era stato preceduto dal talk “Le acque tra bellezza e salute” e dalla premiazione di esponenti del mondo dell’imprenditoria e della cultura (Gianvito Casadonte, Pietro Ranieri, Gerardo Sacco e Sebastiano Nuccio Caffo).