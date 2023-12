“Serreinfestival”, l’appuntamento è per il 26 dicembre con l’Aperì Christmas

Il 26 dicembre dalle ore 17.30 in Piazza Monsignor Barillari a Serra San Bruno avrà luogo la prima edizione natalizia dell’Aperì Christmas, organizzato dall’associazione “Condivisioni”, promotrice del “Serreinfestival”. Si tratta di un evento speciale, ricco di emozioni che si inserisce nel programma del “Natale serrese”. Inoltre, rispecchia la volontà di “destagionalizzare l’offerta di proposte e manifestazioni che da ormai sette anni l’associazione porta avanti con successo, per valorizzare il territorio montano non solo nel periodo estivo”.

La manifestazione prevede uno spettacolo musicale all’aperto a cura di Carma Trio che si esibirà sulle note di un bellissimo pianoforte bianco e il meraviglioso suono di violino, coerentemente con lo spirito culturale ed elegante che da sempre caratterizza il “Serreinfestival”. Sarà, però, anche uno spettacolo divertente e dinamico grazie al sax di Luigi Rizzo.

Dalle ore 18 avrà luogo il Brindisi natalizio organizzato in collaborazione con il locale “Malibù” e gli ottimi prodotti di @crivu_panificio @monardodolciaria e @scdistribuzionesrl.

L’associazione invita tutti a partecipare e rendere unica questa atmosfera magica, piena di gioia e super natalizia grazie agli allestimenti di @lefestedi_teta_e_lulu, al nostro angolo photobooth e una sorpresa scintillante!

Infine, al termine dell’evento avverrà L’estrazione del vincitore di 2 biglietti per lo spettacolo di Enrico Brignano, che si terrà al Palacalafiore di Reggio Calabria il 3 febbraio 2024.

Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie al contributo degli sponsor dell’evento: Dott. Pino Studio Calabretta, Dolciaria Monardo, Panificio Crivu, Sc Distribuzioni Srl, Soluzioni decorative Staltari, Dott. Scarfone Domenico Commercialista, La cascina del Monastero, Coop Sea, Ditta boschiva Vallelonga, Farmacia Fabrizio, Serfunghi di Luigi Calabretta, Sweet Grace by Grande Puffo, Radio Serra e Fiorindo Dolci.

